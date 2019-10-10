الإمارات.. 8 نساء يهاجمن مديرتهن ويلذن بالفرار

أفرجت محكمة جنح الفجيرة في دولة الإمارات عن 8 آسيويات، اتهمن بالتعدي على سلامة جسد أخرى من جنسيتهن ذاتها وكسر باب الشقة السكنية التي تقطن فيها، بعد أن تنازلت المجني عليها عن الدعوى ضدهن.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن بلاغا ورد إلى شرطة الفجيرة عن اعتداء 8 خادمات على مديرتهن في العمل وهروبهن من مكان سكنهن، بعد أن قمن بكسر باب شقتها بآلة حادة.

وألقت الشرطة القبض على النساء الثمانية وأحالتهن إلى النيابة العامة في الفجيرة.

وقالت المجني عليها إن ”المتهمات زائرات في الدولة وجئن بإرادتهن للبحث عن عمل كخادمات“، مؤكدة أنها لم تقم بحبسهن واحتجاز حريتهن وفق ما يعتقدن، إنما تم وضعهن في شقة كونهن لا يملكن أوراق إقامة وقد تتم مخالفتهن في حال تجولن بالإمارة.

وأكدت أنها كانت قد تركتهن في شقة تعود إلى مكتب الخدم الذي تعمل فيه، وتم منحهن جميع حقوقهن من طعام وملبس، وكن في انتظار من يكفلهن ليباشرن العمل.

وتابعت ”بينما كنت معهن داخل السكن فوجئت بهجومهن عليّ وضربهن لي، ثم قمن باستخدام آلة حادة وكسرن باب السكن ولذن بالفرار ظناً بأنهن سيحصلن على عمل بهذه الطريقة“.