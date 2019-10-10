الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأغوار ويصور بعض منشآتها لهدمها

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلة مكحول في الأغوار الشمالية، وصورت كافة المنشآت فيها تمهيداً لهدمها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ“وفا“، إن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم منشآت خلة مكحول، علما أنها تعرضت للهدم عدة مرات، كان آخرها قبل عامين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الكنيست، وهو ما لم يحصل بعد تعادله مع منافسه غانتس، وسط إدانة فلسطين والأردن.

وقال نتنياهو حينها في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة ”اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت“.

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وعاود نتنياهو التأكيد على تعهد بضم جميع المستوطنات اليهودية في أنحاء الضفة الغربية، لكنه قال إن خطوة من هذا القبيل لن تتخذ قبل الإعلان عن خطة سلام أمريكية طال انتظارها ومشاورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويسعى الفلسطينيون لأن يكون غور الأردن الحد الشرقي لدولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمتد من البحر الميت في الجنوب حتى مدينة بيسان في شمال إسرائيل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967.

ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 % من الضفة الغربية، وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.