مجلس السيادة يعتمد اليوم رئيس القضاء والنائب العام

يعتمد مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع الدوري اليوم (الخميس) تعيين رئيس القضاء والنائب العام ووزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات أمس، ابلغنا من مجلس السيادة باستلامه الاسماء المرشحة من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير.

ومن جهة ثانية طلبت لجنة الترشيحات بقوى "التغيير" الكتل المكونة للتحالف لتقديم مرشحيها لولاة الولايات.

وقال عضو اللجنة، احمد حضرة لـ"اخبار الخليج 365"، هنالك توافق التام بين قوى اعلان الحرية والتغيير، على أن يكون الوالي من الولاية المعنية، شرط الاتفاق حول الشخص المرشح دون التمسك باستقلاليته.

وتوقع اكتمال الترشيحات خلال أسبوعين ورفعها إلى المجلس المركزي لقوى التغيير لاجازتها والدفع بها إلى رئيس الحكومة.

