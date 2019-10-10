الأوقاف تحذر من تحول دور العبادة إلى منصات للتكفير

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مفرح قوله في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إنّه يسعى إلى تقديم أفضل خدمة للحجاج مقابل أقل تكلفة، لافتا إلى أنّه بصدد تنظيم مؤتمر لتطوير الحج خلال الأسابيع المقبلة، يستفيد من التجارب العالمية ويبني عليها لخدمة الحجاج السودانيين، عبر تقديم أفضل خدمة.
وأشار مفرح، إلى وجود اتجاه لإنشاء نظام أساسي لإدارة الحج والعمرة، منذ تحويلها من هيئة إلى إدارة في عام 2012، فضلا عن توحيد وتنسيق الجهود بين الولايات، داعيا أجهزة الإعلام إلى أداء دورها على أكمل وجه، والبحث عن أي أوجه قصور لنقدها وتلافيها.
وأكد على حرصه على نهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلام والحرية واحترام حقوق الإنسان.
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