عن 58 عاما.. رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري

وأكدت الوكالة وفاة شوقي الماجري الذي يعتبر من نخبة المخرجين في العالم العربي، ليترك إرثا من الأعمال المتعددة في تاريخ التلفزيون العربي.
وقدم الماجري، الذي ولد عام 1961 في تونس، أعمالا في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والأردن، ولاقى العديد منها نجاحا باهرا.
ويعتبر مسلسل الاجتياح، الحائز على جائزة إيمي لأفضل مسلسل أجنبي، من الروائع التي أخرجها الماجري، وتطرق فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية سنة 2002.
كما أخرج الماجري مسلسلات كبيرة أخرى، أبرزها حلاوة روح، وأسمهان، وهدوء نسبي، ومملكة النمل، وأبناء الرشيد.
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