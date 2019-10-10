حمدوك يبحث مع آبي أحمد تعزيز العلاقات السودانية الأثيوبية

توجه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، صباح الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد تتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتهدف زيارة حمدوك التي تعد هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية إلى إثيوبيا، إلى التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في عيد القوميات الإثيوبي.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبر حسابه على تويتر "كان لأثيوبيا دور عظيم في دعم ثورة الشعب السوداني المجيدة ، واتطلع في هذه الزيارة لمقابلة السيد رئيس الوزراء الأثيوبي د.ابي احمد للتعبير له عن امتناننا للدور الذي لعبته اثيوبيا وتأكيدآ على التزاماتنا تجاه تنمية علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات بين بلدينا الشقيقين".

ويرافق حمدوك في هذه الزيارة وزراء الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة ومدير المخابرات العامة. وفقما ذكرت وكالة السودان الإنباء"سونا"

الجدير بالذكر أن العاصمة الإثيوبية كانت قد استضافت الأسبوع الماضي الملتقي الاقتصادي السوداني الإثيوبي الذي نظمه مجلس الأعمال الإثيوبي السوداني المشترك.