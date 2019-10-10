"الحرب التجارية" بين واشنطن وبكين تهوي بالنفط

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بفعل توقعات بأن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن ينهي الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين في العالم للخام، وتفاقم القلق بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وقلصت الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط، التوقعات بإبرام اتفاق من خلال المحادثات التي تنعقد يومي الخميس والجمعة لتفادي زيادة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بنحو 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة في 15أكتوبر، إذا لم تكن هناك مؤشرات على إحراز تقدم.

وأدى النزاع إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وأبطأ النمو في أكبر اقتصادين في العالم مما يكبح استهلاك الوقود في البلدين.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 58.23 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 52.47 دولار للبرميل. والخامان متراجعان ما يزيد عن 20 بالمئة منذ ذرى بلغاها في أبريل.

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وتتعرض الأسعار أيضا لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم حاليا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، بما يزيد بمقدار مثلي توقعات المحللين بتسجيل زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك، عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها للإنتاج بهدوء للسماح لنيجيريا بزيادة إنتاجها مما يضيف المزيد من الإمدادات.