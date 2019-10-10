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انفجار قرب مطار في النمسا وسقوط 9 مصابين

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قالت الشرطة المحلية إن انفجارا وقع، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينز في النمسا أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة في تغريدة لها أن الانفجار وقع بمبنى شركة AVE في هورشينغ، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ووقع الحادث في موقع مخصص للتخلص من القمامة في هورشينغ، وأفادت للشرطة النمساوية، بوقوع تسعة إصابات، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، فيما لا يزال سبب الانفجار غير واضح.طفيفة.

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