جروس يشعل خلافًا في النادي الأهلي السعودي

سبب خلاف الثنائي هو رغبة كل منهما في التعاقد مع مدرب معين للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، حيث يرفض الأمير منصور عودة السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق بعدما طرح الصائغ فكرة عودة المدرب مجددًا لخلافة المقال برانكو.
ويبحث النادي الأهلي عن مدرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث يقود الفريق حاليًا المدرب الوطني صالح المحمدي الذي سيعود لدرجة الناشئين مجددًا بعد التعاقد مع مدرب أجنبي.
ويرغب الأمير منصور في التعاقد مع مدير فني من ذوي الأسماء الرنانة في عالم التدريب بحيث يكون تواجده في الدوري السعودي للمرة الأولى، وسط أنباء عن التواصل مع الهولندي كايزر.
فيما يرغب أحمد الصائغ في التعاقد مع السويسري كريستيان غروس بسبب خبرته السابقة مع الفريق ومعرفته الكاملة بالمسابقة السعودية.
وكانت إدارة الأهلي قد أقالت الكرواتي برانكو عقب تردي نتائج الفريق في الدوري وخروجه قبل ذلك من البطولة الآسيوية.
وعينت الإدارة المدرب الوطني صالح المحمدي الذي أنعش نتائج الفريق كما اتخذ عدة قرارات نالت رضا الأهلاويين من الناحية التربوية تمثلت قي استبعاد حسين عبدالغني وسعيد المولد.
يذكر أن غروس لديه نجاحات عديدة مع الأهلي حينما تولى قيادته الفنية حيث حقق عدة ألقاب محلية.
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