تأسيس 4 أحزاب جديدة‎ في العراق

وافق مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على تأسيس 4 أحزاب جديدة، حسب قانون رقم 36 لسنة 2015.

ومفوضية الانتخابات مرتبطة بالبرلمان وتتولى تنظيم الانتخابات في العراق، ويجري انتخاب أعضائها وعددهم 9، تحت قبة البرلمان كل أربع سنوات.

وقال الناطق باسم المفوضية، رياض البدران، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن ”مجلس المفوضين منح إجازة تأسيس رقم 219 لحزب (الإيثار العراقي) وإجازة رقم 220 لحزب (حركة واعدون) كذلك إجازة رقم 221 لحزب (حركة التحدي)، كما منح المجلس إجازة تأسيس اعتيادية بدلًا من الإجازة المشروطة لـ(تيار عراق التغيير الوطني) التي تم منحهم إياها وفقًا لأحكام المادة 13 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015“.

وأضاف أن ”المجلس يواصل النظر في طلبات تسجيل الأحزاب التي استكملت إجراءات التسجيل لغرض منحها إجازة تأسيس“، داعيًا الأحزاب السياسية التي لم تستكمل متطلبات التسجيل لغرض منحها إجازة تأسيس“.

يذكر أن مفوضية الانتخابات ومن خلال دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للأحزاب التي تسعى إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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وبحسب إجازة المنح من قبل المفوضية وصل عدد الأحزاب والكيانات المرخصة 221.

وصّوت البرلمان العراقي في 22 يوليو/تموز الماضي، على 20 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات من أصل 22 مادة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالمحافظات في أبريل/نيسان من العام المقبل وفقًَا لاقتراح مفوضية الانتخابات.