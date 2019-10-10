الحكومة الإيرانية تؤيد وجود النساء على مدرجات الملاعب

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، قوله إن ”وجود النساء في الملاعب يرجع إلى المطالب الاجتماعية الداخلية ودعم الحكومة لتلك المطالب“.
وأضاف ”تظهر تجربتي أنه في تاريخ التغيير الاجتماعي، دفعنا التطرف دائمًا مرة إلى الأمام وتسبب مرات عدة بتراجعنا إلى الخلف، وفي الملاعب لدينا في بعض الأحيان تلوث وألفاظ نابية من قبل بعض المشجعين، وعلينا أن نظهر ثقافة عالية لدرجة أنه لا يمكن إعطاء أي عذر للآخرين (المتشددين)“.
ويرفض التيار المتشدد السماح للنساء بحضور مدرجات الملاعب منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وقد تظاهر يوم الثلاثاء العشرات من المتشددين أمام ملعب آزادي (الحرية) وسط طهران، بسبب سماح الحكومة للنساء بمشاهدة مباراة إيران وكمبوديا الخميس.
وفي أكتوبر الماضي، حضر ما يصل إلى 100 امرأة إيرانية تم اختيارهن بعناية مباراة ودية ضد بوليفيا، لكن في اليوم التالي، حذر المدعي العام الإيراني من أن هذا لن يتكرر، قائلاً إن ذلك ”سيؤدي إلى مشاكل“.
وأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي إيران بالسماح للنساء بالوصول إلى الملاعب دون قيود وبأعداد يحددها الطلب على التذاكر.
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