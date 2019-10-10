خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو وإسبر تعزيز التعاون

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه بحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، مايك بومبيو ومارك إسبر، تعزيز التعاون بين الدولتين في وجه التحديات القائمة.

وذكر الأمير خالد، شقيق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن اجتماعه بومبيو أكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، مضيفا أن اللقاء الذي عقد أمس تناول "أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

وأما بخصوص لقائه مع إسبر، فذكر نائب وزير الدفاع السعودي أنهما ناقشا التحديات المشتركة على مستوى المنطقة، مع التأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.

من جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن اللقاء الذي جرى خلف الأبواب المغلقة بين الأمير خالد وبومبيو ركز على "تهديدات إيران الإقليمية ودورها في سوريا واليمن ولبنان"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قبيل اللقاء نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة طالب فيها الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إيران على خلفية ملف الناقلة "أدريان داريا-1" التي قالت واشنطن إنها أفرغت حمولتها في ميناء سوري.