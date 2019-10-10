مورينيو يرفض عرضا فرنسيا كرمى لعيون الدوري الإنجليزي

أكدت عدة تقارير إعلامية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد رفض عرضا لتدريب ليون الفرنسي.

وقال راديو "مونتي كارلو" أن مدرب الفريق الفرنسي سيلفينيو قد أقيل بسبب النتائج السلبية، ليشرف مساعده جيرارد باتيكل على مهمة تدريب الفريق لغاية التوصل لاتفاق مع مدرب يرضي طموحات أنصار النادي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليون تواصل مع "السبيشال وان" لكن مورينيو أدار ظهره للعرض الفرنسي، مؤكدا على حرصه التدريب في إنجلترا، لأجل البقاء بالقرب من عائلته.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن البرتغالي مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق يراقب موقف إدارة توتنهام مع مدربه ماوريسيو بوتشتينيو.

وذكرت الصحيفة أن توتنهام من بين الأندية التي تروق للمدرب البرتغالي، لافتة إلى أن صاحب الـ56 عاما ينتظر الفرصة المثالية للعودة إلى مجال التدريب مرة أخرى.

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نتائج توتنهام الأخيرة تنذر باحتمالية رحيل بوتشتينيو خلال الفترة المقبلة إذا لم يستقر وضع وصيف دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

مورينيو ترك العمل التدريبي في ديسمبر الماضي بعدما تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب تراجع نتائج الفريق الإنجليزي، واكتفى بالعمل كمحلل فني في القنوات التلفزيونية.

يذكر أن مورينيو رفض تدريب روما وبنفيكا، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس، قبل التعاقد مع أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري على الترتيب.