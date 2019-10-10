رسميا المجلس السيادي يعتمد اليوم القاضية نعمات عبد الله محمد خير لرئاسة القضاء أول سيدة تتولى هذا...

قالت مصادر متطابقة ان المجلس السيادي سيقوم باعلان تعيين القاضية نعمات عبد الله محمد خير، رئيسًا للقضاء في السودان لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط كما سيجرى اعلان تعيين تاج السر علي الحبر لمنصب النائب العام.

وفي وقت سابق أعلن عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين الكباشي عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال اجتماع مجلس السيادي اليوم الخميس.

وقال الكباشي في تصريح خاص لـجريدة العين الاماراتية إن المجلس السيادي خلال جلسة، الخميس، سيعلن عن اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

وكشفت مصادر عن اتفاق على تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما للسودان.

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كان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الأربعاء الماضي، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على (78) مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي كشف طلبا تقدم به المجلس السيادي السوداني لوزارة العدل، لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

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