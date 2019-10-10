هيومن رايتس ووتش: تُطالب جنوب السودان والإتحاد الإفريقي للإسراع في إنشاء محكمة جرائم الحرب

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طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ، الإتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان لعقد اجتماع عاجل لإتخاذ خطوات سريعة لإنشاء المحكمة الهجين لمحاسبة مرتكبي فظائع الحرب منذ العام 2013.
ونص اتفاق السلام المُنشط ، على إنشاء محكمة هجين ، تتكون من القضاة والمدعين العامين من جنوب السودان والإتحاد الأفريقي ، للنظر في فظائع جرائم الحرب لحساسيتها.
وطالبت مديرة الدعوة في أفريقيا بالمنظمة، كاريني كينزا نانتلويا ، الإتحاد الأفريقي باتخاذ زمام المبادرة في إنشاء المحكمة الهجين ، وان على أطراف الاتفاق الالتزام بالعدالة لضحايا جرائم الحرب.
وشددت كاريني ، على ضرورة اجتماع بين الإتحاد الأفريقي وجنوب السودان ، حول خُطة لإنشاء المحكمة الهجين ، بعد إنقطاع الإتصال بينهم بشأن المحكمة المُختلطة.
وقالت المنظمة الدولية ، إن اجتماع تم عقده في سبتمبر الماضي بين ممثلي أطراف اتفاق السلام ، ونشطاء إقليميين ومحليين بحضور الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، في أديس أبابا ، أظهر عدم وجود تفاهم مشترك بين الحكومة والإتحاد الأفريقي بشأن إنشاء المحكمة المُختلطة لجنوب السودان.
وأشارت المنظمة ، إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أطراف الحكومة والإتحاد الأفريقي ، بهدف اتخاذ خطوات إنشاء المحكمة قبل أو بعد تكوين الحكومة الإنتقالية.
وشددت المنظمة على اتخاذ التدابير اللازمة في الإجتماع المُقبل بين الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ، يومي 23 و 24 ، هذا الشهر بأديس أبابا ، لمناقشة تكوين المحكمة المُختلطة على هامش الإجتماع.
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