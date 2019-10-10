الانتباهة: مبروك مبارك سليم: قوش يسعى لوحدة أحزاب الوسط

الخرطوم: باج نيوز

أكّد رئيس حزب”الأسود الحرة” مبروك مبارك سليم أنّ لقاءه بمدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش، لم يتطرق إلى ترشيح الأخير للانتخابات القادمة، غير أنّ مبروك أكّد سعي قوش إلى توحيد أحزاب الوسط لمجابهة تطرّف اليمين واليسار.

وأكّد مبروك على أنّ مدير المخابرات السابق من الداعمين لحكومة الفترة الانتقالية.

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ويرى بحسب تصريحاته الواردة في صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” ضرورة منحها الفرصة الكاملة لأداء مهامها.

وقطع مبروك بعدم وجود أجندة إماراتية وإريترية وراء ما يحدث بشرق البلاد، الذي أكّد على أنّه تعرّض للتهميش من الحرية والتغيير.

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