بالفيديو.. عودة فتاة دبي السودانية الى إثارة الجدل..تتحدث عن التحرش الجنسي في السودان وتدافع عن...

عادت السودانية “رانيا” لإثارة الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر فيديو قامت بنشره وتم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن “رانيا” التي اشتهرت داخل مواقع التواصل باسم فتاة دبي كانت قد أثارت ضجة واسعة في أغسطس من العام الماضي, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس فاضحة واتهامها لفرد في الشرطة السودانية بقبول الرشاوي الجنسية والمالية, قبل أن تعود في فيديو آخر وتقدم من خلاله اعتذار رسمي للشرطة السودانية والشعب السوداني عامة.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قالت “رانيا” في الفيديو الذي تابعه المئات على فيسبوك: (تحدثت في فيديو سابق عن الشرطة السودانية والتحرش الجنسي والتحرش اللفظي وتعرضت لهجوم قد يكون بسبب الزي الذي كنت أرتديه أو بسبب أسلوبي وأعترف بأنه غلط لكن حديثي كان حقيقة بوجود متحرشين جنسيين في السودان “مقرفين”).

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كما تحدثت فتاة دبي عن قصة الطالبة “ساريا” التي شغلت الرأي العام السوداني بعد اتهامها لمعلمها بالمدرسة بالتحرش الجنسي داخل الفصل الدراسي.

وقالت رانيا: (ساريا ما غلطانة لأنها نشرت موضوع مسكوت عنه في مجتمع “متخلف” لكنها عادت وأكدت أنها لا تقصد كل المجتمع السودان لكن هناك فئة من المتحرشين الجنسيين في السودان).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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