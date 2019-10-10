“العليا” تؤيد الإعدام شنقا لمدان باغتصاب وقتل طفلة البسابير

الخرطوم: ايات فضل

أيدت المحكمة العليا ببحري القرار الصادر من محكمة الأسرة والطفل ببحري بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصا للمدان بقتل واغتصاب الطفلة مي التي تبلغ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ (3) سنوات والتي وقعت أحداثها في منطقة (البسابير) بولاية نهر النيل وذلك بعد أن رفض أولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص. وأدانت المحكمة المدان لمخالفته نص المادة 130 القتل من القانون الجنائي والمادة 45/ب الاغتصاب من قانون الأسرة والطفل.

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