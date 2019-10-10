وفد من (يونسيف) يزور ولاية جنوب دارفور

الخرطوم: السوداني

كشفت ولاية جنوب دارفور عن زيارة وفد من منظمة اليونسيف برئاسة نائب المدير القطري بالسودان للوقوف على أنشطة ومشروعات المنظمة بالولاية.

وقال والي الولاية المكلف اللواء هاشم خالد محمود في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عقب لقائه الوفد، إن اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كاشفاً أن حكومته قامت بإصدار قرار تم بموجبه منع بيع الناموسيات وسلع المنظمات في الأسواق، مشيراً أن جهود منظمة اليونسيف في دعم التعليم والصحة إلى جانب مشروعات حماية الأطفال موضحاً أن الولاية قامت بإجراء تسهيلات لعمل المنظمات في المجال الإنساني.

من جانبها أكدت نفيسة بن شفيع نائب المدير القطري لليونسيف بالسودان، أن زيارتهم تأتي للوقوف وأنشطة مشروعات المنظمة بالولاية، مؤكدة على ضرورة منع بيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة للمواطنين بالأسواق، مشيدةً بالتسهيلات التي مُنحت فيما يتعلق بحركة المنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات للمواطنين.

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