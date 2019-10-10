أبو ظبي: زيارة القيادة السودانية تؤسس لشراكة استراتيجية

أبوظبي: وكالات

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي د.أنور قرقاش، إن زيارة القيادة السودانية للإمارات ولقائه مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبد الله، يؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي.

وأضاف: “علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، كما نثمن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها”.

وقال: “لمست في لقائي مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبد الله، حساً وطنياً لافتاً ووعياً باللحظة التاريخية، وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها، كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية، والتطلع لشراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة”.

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