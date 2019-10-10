المؤتمر الشعبي يدعو لخطة إسعافية عاجلة لأزمات البلاد

الخرطوم: السوداني

دعا حزب المؤتمر الشعبي إلى ضرورة العمل لإيجاد خطة إسعافية عاجلة للخروج من الأزمات الحالية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أهمية السعي نحو الإجماع الوطني والوصول لتوافق حول جميع القضايا.

وقال د.أبوبكر عبد الرازق القيادي بالشعبي في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التخطيط للمستقبل والاهتمام بالبرامج والمشاريع الواقعية ذات رؤية جديدة كلها عوامل ستقدم البلاد للأمام، مؤكداً استعداد الحزب للتعاون في قضايا السلام والاقتصاد من أجل مصلحة الوطن، ونادى على أهمية الانفتاح على الأحزاب السياسية بلا استثناء أو إقصاء لأي أحد.

ودعا عبد الرازق إلى عقد مؤتمر للحوار يتناول طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني