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إعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة

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مصدر الخبر / التحرير 0 تبليغ

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أصدر مجلس الوزراء بعد  توصية من وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح قرارا باعفاء مدراء الحج والعمرة والأوقاف والمجلس الأعلى للدعوة.
ونص القرار  الذي أصدره رئيس الوزراء المفوض عمر مانيس على اعفاء مدير الإدارة العامة للحج والعمرة عمر مصطفى ومدير ديوان الأوقاف عمر أحمد عمر الإمام والأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية عبدالله الاردب.
ووجه القرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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