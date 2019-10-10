عناوين الصحف السياسية الصادرة يوم الخميس 10 أكتوبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم
صحيفة الانتباهة:
• ضبط حاوية مخدرات بالخرطوم.
• اتهام”38″ نظاميًا بقتل المعلم”الخير”.
• دعوة رسمية لحمدوك لزيارة واشنطون.
• الحكومة: ننتظر قرار”الدستورية” للتعامل مع تسليم المعزول للجنائية.
• إقالة مديري الحج والأوقاف والدعوة.
• مبروك مبارك سليم: مطالبات فصل الشرق غير عقلانية.
• مجلس الوزراء يمهل”التغيير””48″ ساعة لتسليم برنامجها.
السوداني:
• “السيادي”: سيتمّ الإفراج عن رموز النظام السابق إذا لم تمدّد حالة الطوارئ.
• أبو ظبي: زيارة القيادة السودانية تؤسس لشراكة استراتيجية.
• إغلاق مدرج مطار الخرطوم لـ”6″ ساعات.
• إيقاف استيراد الزئبق وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة.
صحيفة الصيحة:
• إلغاء مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء القومية.
• الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها إلى السعودية بقيمى”315″ مليون ريال.
• العدل والمساواة ترفض تمديد حالة الطوارئ وتهدّد”الحرية والتغيير”.
• “حميدتي”: السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة.
• الدعم السريع: سيتمّ تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لإكمال الإجراءات.
صحيفة التيّار:
• رسميًا ..السيادي يعتمد اليوم نعمات لرئاسة القضاء والحبر للنائب العام.
• توجيه تهم القتل العمد لـ”38″ في مقتل أحمد الخير.
• ارتفاع ضحايا الاختطاف بليبيا لـ”5″ قتيلات سودانيات.
• إعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة.
صحيفة آخر لحظة:
• قطر تدعو البرهان وحمدوك لزيارة الدوحة.
• لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني.
• تبرئة (3) واتهام (38) بقتل أحمد الخير.
• ضبط 7 مليون حبة مخدرة في طريقها لـ(السعودية).
صحيفة الجريدة:
• حمدوك: عازمون على محاكمة ”البشير” لتحقيق العدالة.
• مجلس الوزراء يتضامن مع البوشي ضد عبد الحي.
• زيرو فساد تلاحق طارق سر الختم.
• غرب كردفان توقف دكتوراً وتعيّن بدلاً عنه طالباً لإدارة صيدلية الأضية المركزية.
• وقفة احتجاجية لمواطني الغابة بالولاية الشمالية ضد تعديات مشروع الراجحي.
• تجمّع المهنيين يطالب لجان المقاومة بالتعامل بحسم مع أنشطة النظام البائد بالأحياء.
• العاملون بجهاز التحصيل الموحّد يتراجعون عن تنفيذ الإضراب الشامل.
صحيفة أخبار اليوم:
• قرار رسمي بإعادة كل المفصولين بسبب الثورة ولجنة للنظر في ملفات مفصولي الإنقاذ.
• مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع ولاء البوشي ويعتبر القضية عامة وليست شخصية.
• توجيه تهم القتل والاشتراك والحجز غير المشروع لعدد من المتهمين في قضية أحمد الخير وشطب البلاغ في مواجهة «3».
صحيفة الوطن:
• اعتماد خطة حكومية ل ٦ أشهر و ٤٣٥ برنامجا وزاريا.
• الثورية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بحلول ٢٠٢٠.
• حمدوك: زيارتي للسعودية والإمارات ساهمت في دفع ملفات عديدة.
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