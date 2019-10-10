عناوين الصحف السياسية الصادرة يوم الخميس 10 أكتوبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

صحيفة الانتباهة:

• ضبط حاوية مخدرات بالخرطوم.

• اتهام”38″ نظاميًا بقتل المعلم”الخير”.

• دعوة رسمية لحمدوك لزيارة واشنطون.

• الحكومة: ننتظر قرار”الدستورية” للتعامل مع تسليم المعزول للجنائية.

• إقالة مديري الحج والأوقاف والدعوة.

• مبروك مبارك سليم: مطالبات فصل الشرق غير عقلانية.

• مجلس الوزراء يمهل”التغيير””48″ ساعة لتسليم برنامجها.

السوداني:

• “السيادي”: سيتمّ الإفراج عن رموز النظام السابق إذا لم تمدّد حالة الطوارئ.

• أبو ظبي: زيارة القيادة السودانية تؤسس لشراكة استراتيجية.

• إغلاق مدرج مطار الخرطوم لـ”6″ ساعات.

• إيقاف استيراد الزئبق وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة.

صحيفة الصيحة:

• إلغاء مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء القومية.

• الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها إلى السعودية بقيمى”315″ مليون ريال.

• العدل والمساواة ترفض تمديد حالة الطوارئ وتهدّد”الحرية والتغيير”.

• “حميدتي”: السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة.

• الدعم السريع: سيتمّ تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لإكمال الإجراءات.

صحيفة التيّار:

• رسميًا ..السيادي يعتمد اليوم نعمات لرئاسة القضاء والحبر للنائب العام.

• توجيه تهم القتل العمد لـ”38″ في مقتل أحمد الخير.

• ارتفاع ضحايا الاختطاف بليبيا لـ”5″ قتيلات سودانيات.

• إعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة.

صحيفة آخر لحظة:

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• قطر تدعو البرهان وحمدوك لزيارة الدوحة.

• لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني.

• تبرئة (3) واتهام (38) بقتل أحمد الخير.

• ضبط 7 مليون حبة مخدرة في طريقها لـ(السعودية).

صحيفة الجريدة:

• حمدوك: عازمون على محاكمة ”البشير” لتحقيق العدالة.

• مجلس الوزراء يتضامن مع البوشي ضد عبد الحي.

• زيرو فساد تلاحق طارق سر الختم.

• غرب كردفان توقف دكتوراً وتعيّن بدلاً عنه طالباً لإدارة صيدلية الأضية المركزية.

• وقفة احتجاجية لمواطني الغابة بالولاية الشمالية ضد تعديات مشروع الراجحي.

• تجمّع المهنيين يطالب لجان المقاومة بالتعامل بحسم مع أنشطة النظام البائد بالأحياء.

• العاملون بجهاز التحصيل الموحّد يتراجعون عن تنفيذ الإضراب الشامل.

صحيفة أخبار اليوم:

• قرار رسمي بإعادة كل المفصولين بسبب الثورة ولجنة للنظر في ملفات مفصولي الإنقاذ.

• مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع ولاء البوشي ويعتبر القضية عامة وليست شخصية.

• توجيه تهم القتل والاشتراك والحجز غير المشروع لعدد من المتهمين في قضية أحمد الخير وشطب البلاغ في مواجهة «3».

صحيفة الوطن:

• اعتماد خطة حكومية ل ٦ أشهر و ٤٣٥ برنامجا وزاريا.

• الثورية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بحلول ٢٠٢٠.

• حمدوك: زيارتي للسعودية والإمارات ساهمت في دفع ملفات عديدة.

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