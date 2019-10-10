اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 10 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

أخبار اليوم:

قرار رسمي بإعادة كل المفصولين بسبب الثورة ولجنة للنظر في ملفات مفصولي الإنقاذ

مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع ولاء البوشي ويعتبر القضية عامة وليست شخصية

توجيه تهم القتل والاشتراك والحجز غير المشروع لعدد من المتهمين في قضية أحمد الخير وشطب البلاغ في مواجهة «3»

الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها للسعودية وحميدتي يعلن ضبط ااخلية الاجرامية .

من قتل النساء السودانيات في بنغازي الليبية .. ولماذا .. ؟!

الوطن:

اعتماد خطة حكومية ل ٦ أشهر و ٤٣٥ برنامجا وزاريا

الثورية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بحلول ٢٠٢٠

حمدوك: زيارتي للسعودية والإمارات ساهمت في دفع ملفات عديدة

الانتباهة

ضبط حاوية مخدرات بالخرطوم

اتهام”38″ نظاميًا بقتل المعلم”الخير”

دعوة رسمية لحمدوك لزيارة واشنطون

الحكومة: ننتظر قرار”الدستورية” للتعامل مع تسليم المعزول للجنائية

إقالة مديري الحج والأوقاف والدعوة

مبروك مبارك سليم: مطالبات فصل الشرق غير عقلانية

مجلس الوزراء يمهل”التغيير””48″ ساعة لتسليم برنامجها

السوداني

“السيادي”: سيتمّ الإفراج عن رموز النظام السابق إذا لم تمدّد حالة الطوارئ

أبو ظبي: زيارة القيادة السودانية تؤسس لشراكة استراتيجية

إغلاق مدرج مطار الخرطوم لـ”6″ ساعات

ضبط حاوية مخدرات في طريقها للسعودية

إيقاف استيراد الزئبق وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة

Advertisements

الصيحة

إلغاء مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء القومية

الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها إلى السعودية بقيمى”315″ مليون ريال

العدل والمساواة ترفض تمديد حالة الطوارئ وتهدّد”الحرية والتغيير”

“حميدتي”: السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة

الدعم السريع: سيتمّ تسليم المتهمين لجهات الاختصاص لإكمال الإجراءات

الجريدة

حمدوك: عازمون على محاكمة”البشير” لتحقيق العدالة

مجلس الوزراء يتضامن مع البوشي ضد عبد الحي

زيرو فساد تلاحق طارق سر الختم

غرق كردفان توقف دكتور وتعيين بدلاً عنه طالب لإدارة صيدلية الأضية المركزية

وقفة احتجاجية لمواطني الغابة بالولاية الشمالية ضد تعديات مشروع الراجحي

تجمّع المهنيين يطالب لجان المقاومة بالتعامل بحسم مع أنشطة النظام البائد بالأحياء

العاملون بجهاز التحصيل الموحّد يتراجعون عن تنفيذ الإضراب الشامل

التيّار

رسميًا ..السيادي يعتمد اليوم نعمات لرئاسة القضاء والحبر للنائب العام

توجيه تهم القتل العمد لـ”38″ في مقتل أحمد الخير

ارتفاع ضحايا الاختطاف بليبيا لـ”5″ قتيلات سودانيات

إعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة

آخر لحظة:

لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني

تبرئة (3) واتهام (38) بقتل أحمد الخير

قطر تدعو البرهان وحمدوك لزيارة الدوحة

ضبط 7 مليون حبة مخدرة في طريقها لـ(السعودية).

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز