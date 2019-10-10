ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الخميس 10 اكتوبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

موقع اخبار السودان ينشر ابرز واهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصباحية التى صدرت في الخرطوم صباح اليوم الخميس 10اكتوبر 2019م وجاءت عناوين الجرائد كالاتي | التيار

رسميا السيادي يعتمد اليوم نعمات لرئاسة القضاء والحبر للنائب العام

توجيه تهم القتل العمد ل 38 في مقتل احمد الخير

ارتفاع ضحايا الاختطاف بليبيا الى 5 قتيلات سودانيات

اعفاء مدراء الحج والاوقاف والدعوة الاخبار

عبدالواحد يشارك في مفاوضات الحكومة والثورية

منع استخدام مادتي الزئبق والسيانيد بمناطق التعدين

وزير الاوقاف يتعهد بتقليل تكلف الحج الى 5 الاف ريال سعودي الجريدة

حمدوك : عازمون على محاكمة البشير لتحقيق العدالة

مجلس الوزراء يتضامن مع البوشي ضد عبدالحي

زيرو فساد تلاحق طارق سر الختم

غرب كردفان توقف دكتور وتعيين بدلا عنه طالب لادارة صيدلية الاضية المركزية

قوى التغيير تدين حوادث الاغتصاب بدافور

زقفة احتجاجية لموظفي الغابة بالولاية الشمالية السوداني

السيادي : سيتم الافراج عن رموز النظام السابق اذا لم تمدد حالة الطوارئ

ابوظبي : زيارة القيادة السودانية تؤسس لشراكة استراتيجية

اغلاق مدرج مطار الخرطوم لـ 6 ساعات

ضبط حاوية مخدرات في طريقها الى السعودية

الفكي للسوداني : اتفاق على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد 3 اشهر

قرار بإعادة جميع المفصولين والمعتصمين خلال ثورة ديسمبر

تهريب الذهب يلامس جسد المرأة

مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع وزيرة الشباب فب قضيتها ضد عبدالحي الصيحة

الغاء مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء القومية

الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها الى السعودية بقيمة 315 مليون ريال

العدل والمساواة ترفض تمديد حالة الطوارئ وتهدد قوى التغيير الانتباهه

ضبط حاوية مخدارت بالخرطوم

اتهام 38 نظاميا بقتل المعلم الخير

دعوة رسمية لحمدوك لزيارة واشنطن

مجلس الوزراء يمهل التغيير 48 ساعة لتلسيم برنامجها

الحكومة تنتظر قرار الدستورية للتعامل مع تسليم المعزول للجنائية

5 بلاغات جديدة بالثراء الحرام والفساد ضد رموز النظام المباد

قرار باعادة المفصولين تعسفيا في ثورة ديسمبر و 1989م صوت الامة

المهدي يصل اخرطوم اليوم ويؤم الانصار بمسجد الهجرة غدا

زيرو فساد تعلن ملاحقة العباس شقيق الملخوع عبر الانتربول أخبار اليوم قرار رسمي بإعادة كل المفصولين بسبب الثورة ولجنة للنظر في ملفات مفصولي الإنقاذ

مجلس الوزراء يعلن تضامنه مع ولاء البوشي ويعتبر القضية عامة وليست شخصية

توجيه تهم القتل والاشتراك والحجز غير المشروع لعدد من المتهمين في قضية أحمد الخير وشطب البلاغ في مواجهة «3»

الدعم السريع تضبط حاوية مخدرات في طريقها للسعودية وحميدتي يعلن ضبط ااخلية الاجرامية .

من قتل النساء السودانيات في بنغازي الليبية .. ولماذا .. ؟! الوطن اعتماد خطة حكومية ل ٦ أشهر و ٤٣٥ برنامجا وزاريا

الثورية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بحلول ٢٠٢٠

حمدوك: زيارتي للسعودية والإمارات ساهمت في دفع ملفات عديدة آخر لحظة لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني

تبرئة (3) واتهام (38) بقتل أحمد الخير

قطر تدعو البرهان وحمدوك لزيارة الدوحة

ضبط 7 مليون حبة مخدرة في طريقها لـ(السعودية) اقرا ايضا عناوين الصحف مع محتويات الاخبار من الرابط التالي

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