علماء يكشفون أحد أسباب التغير المناخي والانقراض

وقام العلماء بتحليل التربة القديمة في موقع يدعىWonderkrater ووجدوا مستويات عالية من البلاتين، وهو ما يدعم فرضية ”درياس“ التي تشير إلى أن نيزكا متفتتا أصاب الأرض، وتسبب في عصر جليدي صغير، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
يعتقد العديد من العلماء، أن العصر الجليدي الناتج أدى إلى القضاء على العشرات من أنواع الثدييات بما في ذلك الماموث والحيوانات البرية العملاقة وتدمير البشر.
ويفترض العلماء أن ”الشظايا البلاتينية“ الموجودة في عينات التربة القديمة في جميع أنحاء العالم هي دليل على شظايا النيزك التي اصطدمت بالأرض.
كان قد تم العثور على 28 منطقة ذات مستويات عالية من البلاتين.
وتدعم النتائج التي توصل إليها الباحثون في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، جزئيًا، النظرية القائلة إن نيزكا أو كويكبًا ارتطم بالأرض وتسبب في العديد من العواقب.
ويعتقد فرانسيس ثاكراي من معهد الدراسات التطورية بجامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا أن زيادة البلاتين تثبت أن انقراض العديد من الحيوانات الكبيرة على مستوى العالم كان يمكن أن يكون سببه واحدًا أو أكثر من آثار النيزك.
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