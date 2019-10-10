انخفاض الصادرات الألمانية يعزز المخاوف من الركود

كشفت بيانات، الخميس، أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي، مما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 1.8 بالمئة على أساس شهري، بينما زادت الواردات الألمانية 0.5 بالمئة.

وتقلص الفائض التجاري الألماني إلى 18.1 مليار يورو (19.88 مليار دولار) مقارنة مع 20.2 مليار يورو المعدل صعودا في الشهر السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم انخفاض الصادرات الألمانية واحدا بالمئة وتراجع الواردات 0.2 بالمئة. كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 19.1 مليار يورو.