حزب المؤتمر الشعبي يكشف موقفه من تمديد حالة الطوارئ في البلاد

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، رفضه لتمديد الطوارئ في البلاد معربًا في الوقت ذاته عن أسفه على إبداء قوى الحرية والتغيير رغبتها في التمديد .

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قوى إعلان “الحرية والتغيير” بالسودان وجدى صالح، تأييد تلك القوى تجديد حالة الطوارئ المعمول بها فى البلاد، موضحا أن “حالة الطوارئ حالة استثنائية، لكن لن نضحى بالثورة بالتسرع فى رفع حالة الطوارئ، لذلك فى ظل الظروف الأمنية الآن، ولأن البلاد لم تستقر بعد، فنحن مع تجديد حالة الطوارئ ” .

ووصف المؤتمر الشعبي الخطوة في بيان له بالديكتاتورية والذرائعية من أجل التضييق على حريات المواطنين وبأنها تناقض القيم الديمقراطية التي جاءت بها الثورة.

وطالب الحزب الذي كان جزءا من مكونات الحكومة البائدة حتى الحادي عشر من أبريل بوقف محاولات الإقصاء وتجاوز القانون بالتسلط على مؤسسات الدولة وفرض أجندة وأفراد للتحكم في مسيرتها وتوجيهها، والالتزام بمقتضيات القانون وضوابط الخدمة المدنية وتقليص الفترة الانتقالية والاتفاق على قانون للانتخابات.