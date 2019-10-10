هيئة علماء السودان : لا يوجد سلطة لوزارة الأوقاف لإبعاد أي خطيب عن المنبر

قال الأمين العام لهيئة علماء السودان د. إبراهيم الكاروري، انه لا يوجد سلطة لوزارة الأوقاف لإبعاد أي خطيب عن المنبر بدليل ربطها لذلك بسن قانون وتشريعات.

وأضاف، الكاروري في حوار مع (السوداني): أن ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدًا وأنه عبر تاريخ السودان لم يوضع تقييد للإمام مشيرًا الى انه من الأفضل ضبط الناس بالقيم وليس بالقانون .

وتابع الكاروري إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للخطاب الديني وأن القوانين الحالية والقانون الجنائي كافٍ لضبط الخطاب .

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى وضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني، على خلفية اتهامات بـ”الردة”، وجهها داعية إسلامي لوزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي.