وزير الشئون الدينية: لن نسمح بنشر التكفير عبر المنابر

الخرطوم:سودان تايمز

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان نصر الدين مفرح أن وزارته ستعمل على منع اضطهاد أي جماعة أو أقلية دينية.

وحذر من تحويل دور العبادة لمنصة لتوزيع الاتهامات ونشر التكفير والتطرف واكد سعيهم تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام مقابل أقل تكلفة. وكان مفرح قد دعا اليهود السودانيين للعودة إلى وطنهم.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في لقاء تفاكري مع اعلاميين حول اعمال الحج في فندق (القراند هولي فيلا) ظهر (الأربعاء) إنهم بصدد تنظيم مؤتمر لتطوير الحج خلال الاسابيع القادمة للإستفادة من التجارب العالمية لخدمة الحاج السوداني عبر تقديم افضل خدمة، كاشفا عن اتجاه لإنشاء نظام أساسي لادارة للحج والعمرة منذ تحويلها من هيئة إلى ادارة في العام 2012 فضلا عن توحيد وتنسيق الجهود بين كل الولايات.

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وقال مفرح انه بصدد ايجاد تسوية لملف الأوقاف خاصة في الأراضي السعودية لتقليل منصرفات الحج، وأضاف الكثير من الاوقاف غير مسجلة وسنسعى لانشاء سجل الكتروني ومراجعة كل التعاقدات السابقة.

وفي رده على سؤال حول عقد ايجار مبنى رئاسة الوزارة، أشار مفرح الى انه وجد انه المبنى مستاجر بنحو (23) الف دولار شهريا وانه خاطب مجلس الوزراء لاستلام مباني تابعة للوزارة انتزعت في وقت سابق لصالح معهد التنوير المعرفي ليتم توجيه المبلغ المهدر لاغراض أخرى.

وحول ما تردد عن سخريته من الصحفيين مما دفعهم لمغادرة قاعة المؤتمر، قال مفرح ان ما اشيع جزء من حملة الشائعات والتحريف لتصريحاته ومواقفه، وأضاف (دخلت لقاعة المؤتمر على عجالة بعد تاخير بسبب اجتماع مجلس الوزراء والازدحام المروري وللصحفيين والاعلاميين كل الاحترام والتقدير).

ودعا مفرح اجهزة الاعلام للقيام بدورها على الوجه الاكمل والبحث عن اي اوجه قصور لنقدها وتلافيها مؤكدا على حرصهم على نهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلام والحرية واحترام حقوق الانسان.

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