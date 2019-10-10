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الدعم السريع تضبط حاوية حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

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مصدر الخبر / التحرير 0 تبليغ

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تمكنت قوة من استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة على متن حاوية قادمة من سوريا  في طريقها إلى المملكة العربية تقدر قيمتها باكثر من 315 مليون ريال سعودي .
ووصف نائب رئيس المجلس السيادي ،قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ( حميدتي)  العملية بالنوعية ، وكشف عن ضبط كافة افراد الخلية الإجرامية ،  وأشار  إلى أنهم أجانب من بينهم سودانيين.
واكد  حميدتي  خلال وقوفه على (الحاوية) المستخدمة في نقل شحنة الحبوب المخدرة ، أن السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح، و أنه  يعمل الآن انابة عن العالم في مكافحة هذه الجرائم.
وطالب حميدتي المجتمع الدولي بدعم السودان لمواجهة الجريمة العابرة المنظمة، وقال إن العالم يجب أن يعي الدور الكبير  الذي يقوم به السودان في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة ، وضرورة دعمه ومده بالتقنيات الحديثة

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