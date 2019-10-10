شركات: الدعم الحكومي لصناعة الأدوية لا يتجاوز (10%)

الخرطوم: هبة محمود

أكّد نائب مدير عام مصنع “أميفارما” للأدوية الرشيد محمد الأمين حامد، أنّ ما يُقَدّم من دعم حكومي لصناعة الأدوية بالسودان لا يتجاوز (10%) من إنتاج المصانع، ونوّه لوجود مُعوقات كبيرة في صناعة الدواء.

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وقال الرشيد خلال حملة للتوعية بسرطان الثدي نَظّمتها شركته أمس، إنّ هناك جدلاً حول الصناعة المحلية وقُدرتها على الإنتاج بجودة عالية، وأكّد أنّ الدواء في السودان يُصنع بجودة عالية، ونوّه إلى أنّ احتياج الصناعة المحلية للعُملة الأجنبية يُساوي ربع العُملة التي يحتاجها الاستيراد.

وبحسب إدارة المَصنع، فإنّ إنتاجه من الأقراص يُعادل نحو (700) مليون حبة في السنة، فيما يتم إنتاج حوالي (60) ألف فتيل دواء شراب يومياً. وهو ينتج ما يقارب (90) مُنتجاً من الأدوية المُتنوِّعة تشمل الضغط والقلب والسكري والكوليسترول وآلام المفاصل والبنادول ومَجموعة من المُضَادات الحَيويّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة