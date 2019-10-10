وزارة التعليم العالي توجه مديري بإعلان موعد إستئناف الدراسة في الجامعات السودانية

الخرطوم: اماني ابو فطين

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون إن قضية السكن تحتاج إلى تغيير آليات العمل في الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتحسين الأوضاع في الداخليات للجامعات وتوفير بيئة جيدة.

ووجهت صغيرون إدارات الجامعات لإعلان موعد إستئناف الدراسة. وأمرت بتغيير الشرطة الجامعية وإبدالها بالحرس الجامعي.

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واكدت صغيرون لدى لقائها ظهر الأربعاء بقاعة الوزارة بمديري الجامعات الحكومية الجدد، مشيرة الى المهام الصعبة في العام الأول للمرحلة الإنتقالية، التي ترتكز على مراجعة القوانيين واللوائح لتلك الجامعات والمتمثلة في المدير والعمداء ورؤساء الاقسام مع الاخذ في الاعتبار قضايا الطلاب.

وطالبت بتشكيل مجالس الجامعات باسرع مايمكن حتى يسهل وضع القوانين لتكميلة الاجراءات الجامعية الخاصة بوضع اللوائح والقوانين. داعية الاهتمام بالمناشط اللاصفية للطلاب وتحسين البيئة الجامعية مع إنتخاب مجالس اتحادات الطلاب.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برفيسور سامي محمد شريف المعايير التي تم بها اختيار مدراء الجامعات عبر تكوين لجنة من الخبراء لذلك، مؤكداً على توفير الدعم اللازم للجامعات.

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