إلغاء مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء القومية

الخرطوم: الصيحة

فِي قَرارٍ مُفاجئ، أصدر مدير شركة التوليد الحراري أبو بكر عباس الزين، قراراً بإلغاء مشروع كهرباء الفولة الرديفة بسعة 200 ميقاواط، والتي ستعمل بالغاز الموجود في المنطقة، وبتمويل من الصندوق الكويتي، والذي دخل مرحلة العطاء.

وأبلغ مصدرٌ مُطّلعٌ (الصيحة) أنّ خُطُورة تلك الخطوة أنها تقضي على أيِّ أملٍ لربط ولايات دارفور بالشبكة القومية، وأنّ المشروع هو أحد الأعمدة الرئيسية في الخُطط الاستراتيجية للكهرباء منذ عهد الهيئة القومية للكهرباء، وأهميته كانت تكمن في الاستفادة من الغاز الموجود في المنطقة والذي يتم حرقه حالياً للتخلُّص منه، ولربط ولايات دارفور بالشبكة القومية، ولفت المصدر الى أنّ صلاحية إلغاء المشروعات الممولة خارجياً من صلاحية وزارة المالية، إذ أنّ وزارة المالية هي الجهة التي تتعاقد إنابةً عن الدولة في اتّفاقيات التمويل.

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