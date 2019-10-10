لجنة المعلمين تهدد بتصعيد خطير السبت المقبل والاعلان عن سبع مطالب

هددت لجنة المعلمين السودانيين بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

وقالت عضو لجنة المعلمين قمريه عمر في مؤتمر صحفي بتجمع المهنيين (الأربعاء) إن اللجنة سلمت وزير رئاسة مجلس عمر مانيس تحوي سبع مطالب متمثلة في إلغاء عطلة السبت، بجانب إزالة التشوهات في علاوات المعلمين وتسويتها مع رصفائهم في المهن الأخرى، فضلا عن إقالة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدراء التعليم في كل الولايات، وإلغاء قانون النقابات ٢٠١٠ وقانون الاتحادات لعام ٢٠٠٤.

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تقديم المتورطين في مجزرة طلاب الثانويات في الأبيض للعدالة، بجانب حل حزب المؤتمر الوطني البائد.

وقالت اللجنة إن رئيس الوزراء وعد خلال اجتماع مع اعضاء اللجنة بتعيين وكيل جديد لوزارة التربية والتعليم من التعليم العالي لكنه لم ينفذ الطلب حتى تاريخه.