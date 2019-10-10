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استقالة عضو بمجلس النيابة بسبب تعديل “الوثيقة الدستورية”

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مصدر الخبر / صحيفة الصيحة 0 تبليغ

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الخرطوم: أم سلمة العشا

دَفَعَ عضو المجلس الأعلى للنيابة العامة د. محمد سعد ونان أمس باستقالته إلى رئيس المجلس السيادي، وبرّر استقالته بالتعديل الذي طرأ على الوثيقة الدستورية مُؤخّراً.

وطبقاً لمصادر (الصيحة)، فإنّ تعديل الوثيقة سحب المادة التي تُجوِّز للمجلس الأعلى للنيابة ترشيح النائب العام، وفقاً لقانون النيابة لسنة 2017م، وأكّدت المصادر أنّ تعديل الوثيقة ألغى صلاحيات المجلس الأعلى المُتَعَلِّق بترشيح النائب العام.

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