قرار وزاري حاسم بايقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأربعاء ، برئاسة د.عبدالله حمدوك بايقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، كما وجه بتعديل الإتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بأن تخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية وإنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.

وأوضح وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ، في تصريحات صحفية أن كل المعلومات التي توفرت تؤكد عدم حدوث وفيات في الأحداث التي شهدتها منطقة تلودي، واكد وقوع إصابات وجرحي وأعلن مسؤولية الحكومة عن ذلك بسبب التباطؤ في التعامل مع هذه القضية باعتبار أن اعتصام مواطني المنطقة امتد لفترة طويلة حيث كان من المفترض أن تتدخل السلطات في هذه القضية قبل وقت مبكر.

وقال أن مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين والإبلاغ عن أي خروقات تضر بالبيئة للسطات المختصة، وأشار إلى أن المجلس وجه أيضا بمراجعة سياسات التعدين بالبلاد حتى تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.

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