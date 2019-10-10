(العدل والمساواة) ترفض تمديد حالة الطوارئ وتُهدِّد “الحُرية والتّغيير”

الخرطوم: هبة محمود سعيد

انتقد القيادي بحركة العدل والمساواة د. عبد العزيز نور عُشر، تمديد حالة الطوارئ المُنتهية في 12 أكتوبر الحالي، وأكّد أنّها تتناقض ومفهوم العدالة، ووصف تمديدها بغير المُبرِّر.

وقال عُشر لـ(الصيحة) أمس، إنّهم ضد تمديد الطوارئ، وذكر أنّ الفترة الماضية كانت كافية لتوجيه تُهم لقادة النظام السابق المُتَحَفّظ عليهم بحكم الطوارئ، واعتبر أنه لا يُمكن سريان حالة الطوارئ في فترة ما بعد الثورة، وأنّ على “قِوى الحُرية والتغيير” توفير مناخ إيجابي، وأضَافَ: “لو ركنت قِوى الحُرية والتغيير إلى تمديد الطوارئ فلن تتركها أبداً”، وتابع: “في مناطق الحرب والنزاعات يُعتبر هذا التمديد اِنتهاكاً لحُريات المُواطن سيما في ظل وقف إطلاق النار”.

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