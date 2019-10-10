خروج تُجّار من السوق بعد مُصادرة أموال وذهب يَخُصّهم

الخرطوم: جمعة عبد الله

قال صَاغة وتُجّار ذهب، إنّ سبب تنامي تهريب الذهب هو تحديد الحكومة لسعر رسمي يقل بأكثر من (200) ألف جنيه للكيلو في السوق العالمي، وشكوا من حجز كميات من الذهب وأموال طائلة تَخُصّهم دُون وجه حقٍ من سُلطات النظام السابق.

وقال عضو اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتّحاد العام للصاغة وتُجّار الذهب محمد آدم محمدين في تصريح أمس، إنّ سياسات البنك المركزي تَسَبّبت في زيادة التهريب بتحديد سعرٍ غير مُجزٍ للتُّجّار والمُعدِّنين، وانتقد تمكين الأمن من سُلطات التفتيش دُون قانون، وكشف عن خُروج عددٍ كبيرٍ من التُّجّار من السوق بعد مُصادرة أموال طائلة تَخُصّهم وكميات من الذهب، وقال إنّ محكمة الفساد تَحتجز (8) كيلو ذهب تخُصّه بعد مُداهمة منزله.

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