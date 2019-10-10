الرئيس العراقي: الهجوم التركي على سوريا سوف يسبب كارثة إنسانية

علق الرئيس العراقي، برهم صالح، على الاحتلال التركي لسوريا، عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: إن هذا "سيسبب كارثة إنسانية، ويقوي الجماعات الإرهابية"، داعياً "العالم للاتحاد لتفادي هذه الكارثة".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن على حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أنها تهدف للقضاء على ما سماه "تهديد الإرهاب" الذي تواجهه تركيا.
من جانبهم، أفاد دبلوماسيون، الأربعاء، أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.
وقال الدبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث الخميس الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين، بعد بدء تركيا عملية عسكرية شمال شرقي سوريا.
وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفق المصادر.
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