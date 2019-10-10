ترامب يؤكد: نقلنا أخطر مسلحي داعش من منطقة عمليات الجيش التركي في سوريا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة أمريكية تم تنفيذها من أجل نقل أخطر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، من المناطق التي تهاجمها تركيا في شمال شرق سوريا.

قال مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي قصف محيط أحد السجون الذي يحتجز فيه أخطر عناصر تنظيم "داعش".

كتب مصطفى بالي، مدير مركز الإعلام لقوات سوريا الديمقراطية، عبر حسابه على "تويتر" إن السجن يأوي "أخطر الجهاديين" الذين تم اعتقالهم في القتال ضد "داعش".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

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وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري (الجيش الحر) عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمالي سوريا".

وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بدقة حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.