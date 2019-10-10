ظهور (٥) جثامين جديدة تفتح جراحات اعتصام القيادة العامة

كشفت لجنة الدعم القانوني لمبادرة مفقود في السودان، عن وجود خمس جثث لأشخاص مجهولي الهوية دخلت الى مشارح مستشفيات في الخرطوم بتواريخ تتزامن مع احداث فض اعتصام القيادة العامة.

وقال عضو اللجنة، المحامي عثمان البصري، لـ (التغيير)، ان المبادرة تأكدت من وجود جثتين مجهولتي الهوية في مشرحة مستشفى بشائر جنوبي الخرطوم بتاريخ دخول يومي 3 و5 يونيو الماضي المتزامن مع احداث فض اعتصام القيادة العامة. بجانب جثتين بمشرحة مستشفى الأكاديمي بنفس التاريخ. وجثة اخرى بمستشفى ام درمان، تزامن دخولها المشرحة مع مواكب الرفض التي سيرتها الخرطوم لأحداث مدينة الابيض التي قتل فيها عدد من طلاب المدارس.

وخلال اسبوع، تعرفت عائلات على اثنين من مفقودي احداث القيادة العامة، هما الشهيدان قصى حمدتو، وحسن عثمان ابوشنب، بعد اشهر من الفقدان. وأثار ظهور حثماني الشهيدين مرارات وسط الناشطين وفتح تساؤلات حول مصير المفقودين وأسرار الظهور المتقطع. (التغيير)