إغلاق مطار الخرطوم 6 ساعات لهذا (…) السبب

أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي، مساء الأربعاء، إغلاق مدرج المطار لمدة 6 ساعات اليوم الخميس، بغرض “أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن”.

وقال مدير شركة مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد: ” تقرر إغلاق مدرج مطار الخرطوم لمدة 6 ساعات الخميس، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 14 ظهرا بالتوقيت المحلي”. بحسب مانقلته وكالة الأنباء سونا.

وأوضح أن الغرض من الإغلاق أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن بمطار الخرطوم.

ولفت مدير شركة مطار الخرطوم إلى أنه تم التنسيق الكامل لتسيير العمل بالصورة المطلوبة قبل وبعد الإغلاق.