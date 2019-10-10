"النهضة" يحصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التونسية

حصل حزب حركة النهضة في تونس، على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية بينما حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي، على المركز الثاني.

وقالت مفوضية الانتخابات في تونس إن حزب حركة النهضة فاز بـ 52 مقعدا في البرلمان في حين حصل حزب قلب تونس على38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217.

وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.

وألغت الهيئة مقاعد من أحزاب وقائمات، بسبب "الإشهار السياسي"، على ما أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي.