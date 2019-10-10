قرعة دوري أبطال إفريقيا تسفر عن مواجهات عربية تعد بالكثير من التشويق والإثارة.. والهلال في مجموعة نارية

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات عربية مرتقبة في دور المجموعات. نتائج القرعة: المجموعة الأولى: بريميرو دي أغوستو (أنغولا) – مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الفائز من مباراة الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) – زيسكو (زامبيا). المجموعة الثانية: النجم الرياضي الساحلي (تونس) – الهلال (السودان) -بلاتينيوم (زيمبابوي) – الأهلي (مصر). المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة (الجزائر) – صن داونز (جنوب إريقيا) – بيترو أتلتيكو (أنغولا) – الوداد (المغرب). المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) – الترجي (تونس). حيثيات قرعة دوري الأبطال Advertisements وبحسب بين سبورت تأهل 15 نادياً لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وهم على التوالي الأهلي (مصر) والترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة (الجزائر) والرجاء والوداد (المغرب) والهلال (السودان) وبلاتينيوم (زيمبابوي) وزيسكو يونايتد (زامبيا) وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وبترو أتلتيكو وأول أغسطس (أنغولا) ومازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) في حين قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، إعادة مباراة الاياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي. تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات على الشكل التالي: المستوى الأول: الأهلى المصري – الترجي الرياضي التونسي – مازيمبى الكونغولي – الوداد المغربي. المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي – الرجاء البيضاوي المغربي – الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي. التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي – الهلال السوداني – اتحاد العاصمة الجزائري – زيسكو الزامبي التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنغولي – بلاتينيوم الزيمبابوي – شبيبة القبائل الجزائري – بترو أتلتيكو الأنغولي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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