اليوم السابع: القرعة”حلوة” والأهلي والنجم سيتأهلان

الخرطوم: باج نيوز

رأت صحيفة اليوم السابع المصرية قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية بالمقبولة جدًا ووصفتها بـ”الحلوة”، وأشارت إلى أنّ الأندية المصرية مؤهلة للعبور إلى الأدوار التالية لاسيما وأنّها ابتعدت عن مواجهة كبار القارة السمراء.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري في مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمباوي.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأهلي المصري أوقعته القرعة في مجموعة سهلة، ويمكّنه التأهل لدور الثمانية بسهولة مع النجم الساحلي.

وأضافت”الفوز على الهلال وبلاتينيوم طبيعى ومتوقع جدًا ، والصعوبة أمام النجم صاحب التاريخ الطويل والأقرب صعود معا الأهلى والنجم”.

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