يبدأ مشواره بملاقاة بلاتينيوم الزيمباوي”باج نيوز” يكشف جدول مباريات الهلال

الخرطوم: باج نيوز

يبدأ الهلال السوداني مشواره في دور المجموعات لأبطال أفريقيا بملاثاة بلاتينيوم الزيمباوي في أحد أيام التاسع العشرين والثلاثين من نوفمبر المقبل.

وسيغادر الفريق بعدها إلى العاصمة المصرية لمقابلة الأهلي المصري في السادس من ديسمبر، ويرحل إلى تونس ليحلّ ضيفًا على النجم الساحلي في أحد أيام السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من ذات الشهر.

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وسيعود الهلال بعد خوضه جولتين خارج ملعبه ليستضيف بـ”الجوهرة الزرقاء” النجم الساحلي أحد أيام الرابع عشر أو الخامس عشر من يناير.

وسيتوجه”الأزرق” إلى زيمباوي ليواجه بلاتينيون ستارز في المرحلة الخامسة أحد أيام الحادي عشر أو الثاني والعشرين من فبراير.

وسيؤدي الهلال مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات باستضافة الأهلي المصري في السادس أو السابع من مارس.

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