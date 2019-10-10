سكرتير الهلال بالإنابة: مجموعتنا قوية ويجب تحقيق طموحنا

الخرطوم: باج نيوز

أقرّ الأمين العام لنادي الهلال بالإنابة حسن علي عيسى بأنّ قرعة الفريق بدوري أبطال أفريقيا ليست سهلة بأيّ حالٍ من الأحوال، مشيرًا إلى أنّ المجموعة تضم فرقًا قوية.

وقال حسن علي عيسى في تصريحاتٍ اليوم”الأربعاء” إنّ الهلال ولكي يحقق طموحه ينبغي أنّ يتجاوز الفرق المتواجدة معه في المجموعة.

وأوقعت القرعة عن ملاقاة الهلال لكلٍ من الأهلي المصري، النجم الساحلي، بلاتينيوم الزيمباوي.

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وأضاف حسن” كلّ الفرق ستكون منافسًا قويًا للهلال من أجلّ الحصول على بطاقة التأهل للدور المقبل”.

وكشف حسن علي عيسى عن أنّ الهلال يستهدف الحصول على لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وأردف” بالتأكّيد هذا الأمر يتطّلب عملاً واستعدادًا خاصًا لتحقيقه”.

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