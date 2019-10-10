المريخ الخرطوم يستضيف حي العرب بورتسودان بالممتاز

الخرطوم: باج نيوز

يتطّلع المريخ الخرطوم عندما يستقبل بملعبه بـ”الرد كاسل” في السابعة من مساء غدٍ”الخميس” نظيره حي العرب بورتسودان لتحقيق الفوز الثالث له بمنافسة الدوري الممتاز.

وسيتعيّن على المريخ تحقيق الانتصار وحصد نقاطٍ جديدة ومسح الصورة المهزوزة التي بدا عليها الفريق في مشاركاته الخارجية.

ويدخل”الأحمر” اللقاء وسط ظروفٍ متباينة لفقدان بطاقة التأهل إلى دور الـ”16″ من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد خسارته أمام الوداد البيضاوي إيابًا بهدفين دون رد، بعدما كان التعادل حاضرًا ذهابًا.

ومن المتوقّع أنّ لا تشهد تشكيلة الجزائري آيت تغييرات إذ ينتظر أنّ يدفع بكلٍ من منجد النيل، التاج يعقوب، أحمد آدم، أمير كمال، عماد الصيني، محمد الرشيد،ماماني، التش، رمضان عجب، خالد النعسان، سيف تيري، وهي ذات التشكيلة التي لعبت مواجهة الوداد البيضاوي.

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أمّا الطرف الآخر، فحي العرب بورتسودان يتطّلع إلى مواصلة رحلة النتائج الإيجابية بتحقيق فوزٍ جديد يدعم به مشواره نحو التقدّم إلى المراكز الأمامية.

وفاز حي العرب بورتسودان في جولتين فقط من مجموع الجولات التي أداها الفريق في النسخة الحالية من منافسة الممتاز، لكّنه بالمقابل خسر جولتين، ليحتّل المركز الحادي عشر برصيد ستٍ نقاط.

ونجح الفريق الملّقب بـ”السوكرتا” في تحقيق الفوز على أهلي الخرطوم بهدفين دون مقابل، ومريخ الفاشر بهدفٍ دون مقابل، وفي المقابل خسر أمام حي الوادي نيالا بهدفين دون رد، والخرطوم الوطني بثلاثة أهداف دون رد.

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