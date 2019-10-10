الإطاحة بـ3 قيادات إخوانية بارزة من مناصبهم – الاسماء

أطاح مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، بـ3 قيادات إخوانية من مناصبهم كمديرين في قطاع الحج والعمرة والدعوة والأوقاف بالبلاد.

وشمل قرار مجلس الوزراء، الصادر بتوصية من وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح، إعفاء مدير إدارة الحج والعمرة عمر مصطفى، ومدير الأوقاف عمر أحمد عمر الإمام، والأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، عبدالله الأردب وهو قيادي بارز في الحركة الإسلامية السياسية.

ووجه القرار، الذي نشرته وكالة سونا للأنباء الرسمية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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